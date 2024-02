The Body Shop en dépôt de bilan au Royaume-Uni, des milliers d'emplois menacés

Le cabinet de conseil FRP a été nommé pour gérer le dépôt de bilan et la restructuration des activités britanniques de la société afin de "revitaliser cette marque emblématique", est-il précisé dans un communiqué.

La chaîne de produits de beauté The Body Shop a été placée en dépôt de bilan au Royaume-Uni, des milliers d'emplois se retrouvant menacés dans le pays où elle est née et s'est fait connaître pour ses engagements éthiques.

Cette procédure ne concerne que le Royaume-Uni et non le reste du réseau mondial de cette marque connue pour ses engagements précoces sur le recyclage ou contre les tests sur les animaux.

Son siège est à Londres et l'entreprise emploie environ 7.000 personnes dans le monde — 2.200 au Royaume-Uni.

L'enseigne The Body Shop a été fondée en 1976 à Brighton (sud de l'Angleterre) par l'entrepreneuse britannique Anita Roddick, pionnière des cosmétiques respectueux de l'environnement, non testés sur les animaux et adepte du commerce équitable.

L'Oréal avait racheté la marque en 2006 pour environ 940 millions d'euros, quand celle-ci était au sommet de sa gloire, et la charismatique femme d'affaires avait été critiquée pour ce choix, accusée par certains de pactiser avec l'ennemi.