The Body Shop France placé en redressement judiciaire

The Body Shop France a été placé jeudi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris et bénéficie d'une période d'observation jusqu'au 4 octobre, selon des éléments de la décision consultés par l'AFP et confirmant des informations de presse.

Cette décision concerne 73 magasins dont sept franchisés, et près de 300 salariés, selon Pierre-Marie Moreau, président de l'association des franchisés Body Shop.

"On est en colère", a réagi auprès de l'AFP Pierre-Marie Moreau, "mais on va se battre et utiliser tous les moyens légaux pour demander des comptes sur cette action".

"Tout a été organisé, on assiste à un dépeçage en bonne et due forme", assure-t-il. "Le dernier franchisé a ouvert en décembre 2023 et pour être franchisé on dépense entre 200.000 et 400.000 euros", dénonce M. Moreau qui ajoute que "depuis deux mois l'ensemble des magasins n'est plus livré".