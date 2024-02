Boeing annonce une commande de Thai Airways pour 45 Dreamliners

"Thai Airways a choisi le 787-9 pour soutenir sa stratégie à long terme visant à renouveler et étendre sa flotte avec des avions plus efficaces, ainsi qu'à ouvrir de nouvelles liaisons aériennes pour répondre à la forte demande de transport aérien à travers l'Asie du Sud-Est", a déclaré Boeing dans un communiqué publié pendant le salon aéronautique de Singapour.

La famille Dreamliner réduit la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 25 % par rapport aux avions qu'elle remplace, selon Boeing.

"Nous sommes convaincus que l'acquisition des 787 Dreamliners bénéficiera à terme à nos clients et soutiendra la croissance de l'économie de notre pays", a-t-il déclaré.

"L'investissement stratégique de Thai Airways dans le 787 Dreamliner s'appuie sur notre partenariat de longue date et témoigne de l'engagement de la compagnie aérienne à exploiter une flotte moderne, efficace et flexible", a déclaré Brad McMullen, vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing.