A Bogota, une "favela" ouvre ses portes aux touristes

Après avoir survolé une dizaine de minutes le quartier tentaculaire, où se succèdent bidonvilles à flanc de montagne et maisonnettes aux couleurs vives, les cabines du TransMiCable larguent les visiteurs à El Paraiso, où un petit centre touristique les accueille.

Le téléphérique traverse Ciudad Bolivar, quartier pauvre et enclavé du sud de Bogota. Chaque dimanche, ses cabines troquent leur flot d'ouvriers qui se rendent quotidiennement sur les chantiers du centre de la capitale, contre quelques groupes de touristes audacieux.

C'est en 2016 que May Rojas et Luisa Sabogal, deux artistes colombiens, choisissent ce quartier offrant une vue panoramique sur Bogota pour lancer leur projet artistico-touristique. A cette époque, la réputation de Ciudad Bolivar n'est que boue, misère et violence.

"On voulait contribuer à mettre fin à la stigmatisation de Ciudad Bolivar, par le biais de l'art comme vecteur de transformation sociale du territoire", raconte Luisa Sabogal, 24 ans, qui a grandi dans le quartier.

Les deux entrepreneurs font venir des dizaines de "street artistes", locaux et internationaux, pour peindre "La Calle del color" (la rue de la couleur), un ensemble de fresques murales racontant l'histoire et la culture locales, entre visages souriants et animaux emblématiques de la riche biodiversité colombienne.