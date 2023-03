Borne et les syndicats aborderont "la retraite et d'autres sujets", selon Dussopt

"Personne n’interdira à personne de parler de quoi que ce soit", y compris les retraites, lors de la réunion attendue la semaine prochaine entre la Première ministre Elisabeth Borne et les syndicats, a déclaré le ministre du Travail Olivier Dussopt vendredi sur Europe 1.

"Personne n’interdira à personne de parler de quoi que ce soit", a souligné M. Dussopt en réponse au numéro un de la CFDT Laurent Berger, qui a averti que "si on (lui) dit: +vous ne pouvez pas en parler+ (..) ils sortiront de la salle ou alors on partira".

"Nous verrons d'ici la semaine prochaine qui dans l'intersyndicale accepte de venir", a-t-il dit alors que la CGT a choisi vendredi matin sa nouvelle direction. "Il faut saisir cette occasion pour renouer un contact et voir sur quoi et comment il est éventuellement possible d’avancer", avec "prudence", a affirmé M. Dussopt.

La réunion est envisagée pour mercredi alors qu'une nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale est prévue jeudi.