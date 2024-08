Bourgogne: un salarié condamné à du sursis pour le vol de plus de 600.000 euros de vin

LOIC VENANCE

Le salarié d'une maison de vin de Bourgogne a été condamné, mardi à Dijon, à un an de prison avec sursis pour le vol de milliers de bouteilles de vin d'une valeur de plus de 600.000 euros, l'un des plus importants du genre.

"C'était plus machinal qu'autre chose", a expliqué à la barre le prévenu, âgé de 56 ans, qui devra également verser 10.000 euros d'amende.