Bourse de Paris : bilan positif après une semaine hautement volatile

Depuis lundi, il affiche un léger gain hebdomadaire de 0,25% et a rebondi après son plus bas niveau de l'année atteint mardi en clôture, à 7130,04 points.

En cause: la résurgence des craintes de récession aux États-Unis, après la publication de chiffres jugés inquiétants sur le marché de l'emploi américain, et la liquidation d'opérations spéculatives sur le yen.

C'est surtout la baisse plus forte qu'attendu des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis, publiée jeudi, qui a permis aux indices de Wall Street de fortement rebondir.

Puis les nerfs des investisseurs se sont calmés au fil de la semaine avec des déclarations de banquiers centraux qui a rendu confiance et la publication de données économiques jugées rassurantes.

Désormais "la balle est au centre, on a eu de mauvaises données la semaine dernière, et cette semaine des données correctes sont venues équilibrer la balance. On va voir la semaine prochaine de quel côté elle penche", résume Alexandre Baradez.

Mercredi sera publié l'indice américain des prix à la consommation pour juillet, avant des chiffres sur les ventes de détail jeudi.

Outre ces données américaines, les investisseurs ont pris connaissance vendredi de la publication d'une accélération de l'inflation en Chine en juillet, à 0,5% sur un an. La seconde économie mondiale évite ainsi l'entrée dans une nouvelle période de déflation, après y avoir plongé durant quatre mois à partir de la fin 2023.

Côté valeurs, l'opérateur européen de satellites Eutelsat, qui a a annoncé une perte nette de 309,9 millions d'euros lors de son exercice décalé 2023-2024, a perdu 2,13% à 4,14 euros.

Hexaom, numéro un français de la construction de maisons individuelles, a enregistré une baisse de ses ventes au premier semestre dans un contexte de crise du secteur de l'immobilier, conformément à ce qu'il anticipait. Son action a cédé 1,24% à 19,95 euros.

La Compagnie des Alpes (+0,31% à 12,98 euros) n'exploitera plus le domaine skiable de Tignes (Savoie) à compter du 1er juin 2026, le conseil municipal de la ville ayant décidé jeudi de recourir à une Société Publique locale (SPL) pour gérer ses pistes, indique vendredi l'entreprise, qui "prend acte" de cette décision.