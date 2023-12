Bourse de Paris: le CAC 40 atteint un nouveau plus haut historique en séance

Le CAC 40 est monté jusqu'à 7.582,11 points vers 10H55, battant son précédent record daté du 24 avril. Depuis son dernier point bas fin octobre, l'indice boursier a bondi de plus de 11%.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a établi mardi un nouveau record, porté par les anticipations de politiques monétaires plus favorables à l'activité économique de la part des banques centrales.

L'indice progresse de 16,88% depuis le début de l'année. Parmi les performances les plus notables de l'indice depuis le 1er janvier, Stellantis voit son titre bondir de près de 60%, Safran gagne plus de 40% et Hermès près de 40%.

Les marchés boursiers ont repris des forces depuis fin octobre, portées par la détente des taux d'emprunt des Etats, notamment de la France.

Les conclusions du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine ont ensuite alimenté l'optimisme des investisseurs à l'issue de sa réunion de novembre, en laissant ses taux inchangés.