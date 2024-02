Bourse de Paris: le CAC 40 évolue à son sommet en séance

Le CAC 40, indice vedette de la Bourse de Paris, a touché un plus haut historique en séance vendredi, au lendemain d'une clôture record, les investisseurs se laissant porter par l'idée que les baisses des taux des banques centrales sont pour bientôt.

Depuis lundi, le CAC 40 a battu son record en clôture à deux reprises et affiche à ce stade un bilan hebdomadaire en hausse de 1,83%.

"Les bonnes nouvelles sur la croissance ainsi que le fait que la décélération de l'inflation se poursuivent, ce qui conduira sûrement au relâchement des politiques monétaires, sont des facteurs qui justifient en partie l'optimisme qui règne sur les marchés depuis le début d'année", explique Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de LBPAM.

Depuis mars 2022, les banques centrales européenne et américaine ont procédé à plusieurs hausses de leurs taux directeurs, les amenant à des niveaux inédits, dans le but de juguler l'inflation et de la ramener à l'objectif cible de 2%.