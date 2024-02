Bourse de Paris: nouveau record historique du CAC 40 en clôture, au-dessus des 7.800 points

L'indice phare de la Bourse parisienne, le CAC 40, a terminé en hausse de 0,22% mercredi et a franchi le seuil symbolique des 7.800 points pour la première fois en clôture depuis son lancement en juin 1988.

A l'issue de la séance, le CAC 40 a progressé de 16,87 points à 7.812,09 points, signant ainsi un nouveau record en clôture, après avoir battu son plus haut historique en séance (7.821,93 points) également. Mardi, il avait avancé de 0,34% et déjà franchi des niveaux inédits à la fois en clôture et en séance.