Bourses européennes: record en clôture pour Paris, Francfort stable

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, Paris et Francfort ayant battu des records en séance, surfant sur la tendance haussière des derniers jours dans une séance pauvre en indicateur économique.

Paris, Francfort et l'indice paneuropéen Euro Stoxx 600 ont battu un record en séance, mais seules Paris (+0,68%) et l'Euro Stoxx 600 ont tenu leurs gains au final, Paris battant son record en clôture. Francfort a reculé de 0,03%, tandis que Londres a gagné 0,32% et Milan 0,39%.