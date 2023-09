Bpost a facturé à la Justice 100.000 euros de loyer par mois au lieu de par an

La présidente du conseil d'administration de l'entreprise, Audrey Hanard, avait déjà admis la semaine passée, sans entrer dans les détails, que des irrégularités avaient eu lieu dans la facturation des loyers du service Crossborder, une plateforme de la Justice et la police pour la perception des amendes routières. bpost est en charge depuis des années des processus administratifs et financiers de celle-ci.

Le quotidien financier flamand a désormais pu établir que la Justice a déboursé durant deux ans et demi 1,2 million d'euros par an pour le loyer des bureaux de Crossborder dans le centre de la Monnaie à Bruxelles, à la place de 100.000 euros. Un prix au mètre carré par an avait été établi, or sur la facture, il s'agissait du prix au mètre carré par mois.