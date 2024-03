Bpost renforce sa flotte avec 22 nouvelles remorques à double étage

"Ces remorques remplaceront progressivement les remorques standards et participeront à réduire de 30% le nombre de trajets et de kilomètres parcourus d'ici 2030, et de 40% d'ici 2040", détaille bpost. "Ces DDT peuvent transporter 60% de colis et de courrier de plus que les grandes remorques actuellement en service, sur un seul trajet", ajoute l'entreprise.

La flotte de 621 poids lourds de bpost se compose actuellement de 345 tracteurs et 276 camions. L'entreprise compte 349 remorques, dont 16 DDT, 38 d'ici fin 2024. D'ici 2030, bpostgroup prévoit d'acheter plus de 100 remorques à double étage.