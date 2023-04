bpost va construire un nouveau centre de distribution à Jumet

Selon cette dernière, le bâtiment sera adapté à la transformation de bpost et aux évolutions du marché. Marquées par une croissance du nombre de colis et une diminution du nombre des lettres, ces dernières imposent de prévoir davantage de place pour le stockage. Ce qui est le cas dans le projet du futur centre de distribution carolo.

Un centre de distribution est l'endroit où les facteurs organisent les lettres et les colis avant leurs tournées et où ils démarrent pour celles-ci, a rappelé la porte-parole. Selon cette dernière, c'est aussi le lieu d'où partent les services "collecte" qui vont vider les boites aux lettres et récupérer lettres et colis à différents endroits.