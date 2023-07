Brésil: les micro-logements en vogue dans la mégalopole Sao Paulo

Cette informaticienne brésilienne de 34 ans vit et travaille dans un studio de 16 m2, chose rare il y a encore quelques années à Sao Paulo, la plus grande mégalopole d'Amérique Latine.

Lara Maia s'affaire sur son ordinateur portable posé sur un petit bureau coincé entre le frigo et une armoire, en face du lit posé contre un mur.

"Je n'ai pas besoin de plus que ça: je suis proche de tout et je me sens libre de pouvoir déménager quand je veux avec quelques valises", dit-elle en contemplant les lueurs orangées du coucher de soleil sur les gratte-ciels, depuis sa petite fenêtre au 16e étage.

Son studio est situé à Bela Vista, quartier prisé et central de Sao Paulo, mégalopole de 11,5 millions d'habitants où des appartements de plus en plus petits ont commencé à inonder le marché immobilier ces dernières années.

Le micro-logement est un phénomène commun aux grandes métropoles du monde entier, mais il est plus récent au Brésil.