Brussels Airlines accueille son nouveau A320 neo

"L'A320neo fait partie de la stratégie de renouvellement de la flotte de Brussels Airlines, qui vise à exploiter les avions les plus récents, les plus avancés sur le plan technologique et les plus efficaces, pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable", explique la compagnie.

"L'A320neo de Brussels Airlines dispose d'une classe unique de 180 sièges. Équipé de la cabine Airbus Airspace, l'A320neo porte l'expérience des passagers vers de nouveaux sommets en matière de confort, d'ambiance et de service", explique encore celle-ci.