Brussels Airlines prévoit d'engager au moins 380 personnes cette année

Les départements où Brussels Airlines a encore le plus de postes à pourvoir sont ceux de la maintenance et de l'ingénierie, avec plus de 60 nouveaux collègues recherchés, par exemple en tant que techniciens de maintenance de cabine. Le transporteur convoite également plus de 50 personnes pour ses opérations au sol, par exemple en tant qu'agents de service aux passagers à l'aéroport.

La compagnie aérienne TUI fly recherche, de son côté, 318 collaborateurs, dont 246 hôtesses de l'air et stewards et 72 étudiants, ainsi que 15 étudiants pour son académie de pilotes, a-t-elle indiqué lundi.