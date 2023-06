Brussels Airport Company vise le "net zero carbon" d'ici 2030

"Je suis extrêmement heureux d'annoncer que nous pouvons accélérer considérablement notre ambition de devenir une entreprise Net Zero Carbon", a déclaré Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company. "Nous nous étions déjà engagés, en ligne avec les accords de Paris, à ne plus produire d'émissions d'ici à 2050 au plus tard, en explorant les possibilités d'y parvenir plus rapidement. Avec la mise en service de la nouvelle installation de chauffage au début de 2027 et d'autres mesures prévues, telles que des investissements supplémentaires dans la production d'énergie verte, cela sera déjà possible d'ici 2030".

Brussels Airport Company prévoit, en effet, de remplacer son système de chauffage central par une installation "net zero carbon" d'ici début 2027, afin de fournir au terminal et aux jetées de l'aéroport un chauffage totalement exempt de CO2. Ce procédé permettra de réduire d'environ 70% les émissions totales de CO2 de l'aéroport. En outre, l'entreprise passera à l'énergie sans CO2 pour ses bâtiments côté cargo d'ici 2030.