Brussels Airport doit à nouveau fermer une piste pour effectuer des travaux d'entretien

Une des pistes de Brussels Airport, la 25L/07R, sera fermée pendant plusieurs jours pour travaux après les vacances d'automne, rapporte vendredi batc.be, le site internet de l'aéroport et du contrôleur aérien skeyes. Des travaux d'entretien ont déjà été effectués en juin.

L'année dernière, la piste 25L/07R a accueilli 30% de tous les vols à l'arrivée et au départ de l'aéroport, principalement des atterrissages en provenance de l'est. En juin, une nouvelle couche d'asphalte a été posée en certains endroits de la partie centrale de la piste, qui a été fermée pendant plusieurs heures par jour.

"Il a été décidé, à la suite d'une inspection plus approfondie, d'effectuer également des travaux d'entretien sur les parties restantes de cette piste", rapporte le site batc.be. "Ces travaux ont pour but de continuer à garantir la sécurité et le bon déroulement des opérations, notamment en vue de la prochaine saison hivernale."