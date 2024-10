Brussels Airport modernise son système de bagages

Brussels Airport investit dans une nouvelle infrastructure et renouvelle ses systèmes de tri, zones de chargement et lieux de stockage des bagages, rapporte l'aéroport jeudi. Il a récemment lancé un appel d'offres pour le nouveau système de bagages et les premiers modules devraient être déployés en 2026. La fin de l'ensemble du projet est prévue pour 2028.