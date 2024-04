Brussels Airport recherche 75 agents de gardiennage pour gérer l'affluence estivale

Quelque 1.000 agents de gardiennage travaillent déjà à l'aéroport de Zaventem. Ils patrouillent dans toute la zone aéroportuaire, prodiguent les premiers soins en cas d'accident et inspectent les bagages, les véhicules, les fournisseurs ainsi que les passagers.

G4S veut engager 75 agents supplémentaires pour se préparer à la hausse continue du nombre de passagers depuis la fin de la pandémie. "Une augmentation du nombre de passagers implique la nécessité d'augmenter le nombre d'agents de gardiennage pour assurer la fluidité", explique Christophe Tack, "head of operations - guarding" pour la société de services de sécurité. "Aujourd'hui, des agents d'autres postes viennent renforcer les effectifs aux heures les plus chargées, mais nous pensons que des agents supplémentaires sont toujours les bienvenus et mobilisables."