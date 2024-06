Brussels Airport se prépare à accueillir plus de 5 millions de passagers cet été

L'aéroport proposera 200 destinations directes via 80 compagnies aériennes. Les destinations méditerranéennes classiques restent les plus populaires. Plusieurs nouvelles liaisons sont annoncées, notamment vers Bari, Gazipasa, Cracovie et Nairobi.

Le coup d'envoi des vacances sera donné le vendredi 28 juin avec le début des congés scolaires néerlandophones. Environ 83.000 passagers sont attendus ce jour-là, avec des pics à 75.000 et 79.000 les samedi et dimanche suivants. Un autre pic est prévu le 5 juillet, coïncidant avec le début des vacances francophones.

Brussels Airport recommande aux passagers de réserver une place de parking s'ils se rendent à l'aéroport en voiture ou d'utiliser les transports en commun.

Pour faire face à l'affluence, Brussels Airport va renforcer ses effectifs et installer des nouveaux portiques automatiques aux contrôles frontaliers. Une nouvelle version de l'application de l'aéroport a par ailleurs été lancée pour permettre aux voyageurs de retrouver toutes les informations de vol. Trois e-gates supplémentaires sont prévus à l'arrivée, six dans la zone T et six aux correspondances.

Enfin, comme le veut la tradition, l'aéroport organisera différents DJ sets les 22 et 29 juillet, à l'occasion du festival Tomorrowland.