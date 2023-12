Bruxelles accueille un Forum sur l'avenir de la bioéconomie circulaire en Europe

Il s'agira du premier Forum des parties prenantes de cette société qui finance des projets visant à promouvoir des industries bio-sourcées circulaires compétitives en Europe.

Plus de 500 chefs d'entreprise, décideurs politiques, chercheurs et acteurs de la bioéconomie se retrouveront mercredi et jeudi à The Egg, à Bruxelles, afin d'explorer les pistes de l'avenir de la bioéconomie circulaire en Europe.