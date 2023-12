Bruxelles accueille un Forum sur l'avenir de la bioéconomie circulaire en Europe

En Belgique, ce partenariat a injecté quelque 63 millions d'euros dans neuf projets coordonnées (tous en Flandre), dont ont profité 72 bénéficiaires, selon les données de CBE JU. Une majorité étaient des entreprises privées, mais on y retrouve aussi des universités. Plus de la moitié de cette somme, 36 millions d'euros, est revenue à des PME.

Plus de 500 chefs d'entreprise, décideurs politiques, chercheurs et acteurs de la bioéconomie se retrouveront mercredi et jeudi à The Egg, à Bruxelles, lors du forum afin d'explorer les pistes de l'avenir de la bioéconomie circulaire en Europe.

L'événement présentera les principaux progrès en matière de soutien aux bio-industries circulaires et compétitives dans toute l'Europe et abordera des questions telles que "Comment stimuler la demande de solutions biosourcées circulaires?", "Comment faciliter l'accès au financement pour intensifier la production biosourcée circulaire en Europe?" ou "De quelle stratégie de recherche et innovation avons-nous besoin pour conserver le leadership européen dans le secteur biosourcé à moyen/long terme?".

Tout au long de l'événement, une exposition présentera plus de 30 solutions biosourcées hautement innovantes développées par les projets financés par le partenariat CBE JU.