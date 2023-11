Bruxelles: concertation sur les modalités d'application accélérée de la norme européenne

Comme annoncé au cours du week-end écoulé, une réunion technique entre Vivaqua, Bruxelles Environnement et le ministre Alain Maron s'est tenue lundi après-midi au sujet du dossier de la présence de PFAS dans l'eau de distribution, a indiqué le cabinet du ministre, lundi en début de soirée.

Le cabinet du ministre et les deux opérateurs ont fait le point sur la situation concernant la qualité de l'eau de distribution de Bruxelles, "situation qui est tout à fait rassurante", a répété le cabinet du ministre.

Cette concertation devra s'étendre aux autres Régions. "L'accès à une eau potable de qualité est un droit fondamental et protéger la santé des Bruxelloises et Bruxellois est une priorité pour le ministre et les opérateurs de l'eau", a commenté le cabinet du ministre Maron, dans une communication adressée à l'agence Belga.