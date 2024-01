Bruxelles: le retour de l'attractivité des hôtels ne rime pas avec rentabilité

Selon BHA, l'explication est toujours à trouver du côté du tourisme d'affaires qui reprend beaucoup moins vite que le tourisme de loisirs. En témoigne la différence de progression dans la fréquentation des hôtels entre la semaine et le week-end. Ou encore les très bons chiffres enregistrés durant ce mois de décembre marqué par les traditionnels Plaisirs d'Hiver.

Si en 2023, les hôtels bruxellois se redressent, on observe toujours un écart avec le taux d'occupation de 75% enregistré en 2019, année de référence pré-covid.

Selon un rapport du consultant MKG, le fait de renouer avec l'attractivité n'a pas non plus permis aux hôtels bruxellois de retrouver le même niveau de rentabilité qu'en période pré-covid. A Bruxelles, l'indicateur de performance des hôtels, soit le revenu par chambre disponible ("RevPar"), a évolué de 14,5% par rapport à 2019, contre seulement 10,6% pour l'ensemble de la Belgique. Mais ces chiffres qui peuvent sembler positifs sont en réalité "décorrélés" de l'inflation. En clair, la hausse du chiffre d'affaires des hôtels n'est pas suffisante par rapport à la hausse de 17% du coût du travail dans l'horeca et l'augmentation de 88% des coûts de l'énergie durant la même période.