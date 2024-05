Bruxelles: une nouvelle ligne de tram pour relier Belgica et la gare du Nord

Le projet comprend un réaménagement complet de l'espace public le long du tracé, qui permettra "une meilleure répartition de l'espace entre les piétons, les cyclistes, les transports publics et le trafic automobile/de marchandises", explique Bruxelles Mobilité. L'accent sera aussi mis sur la création d'espaces verts puisque plus de 180 arbres seront plantés. Ces espaces favoriseront l'infiltration de l'eau, d'espaces de repos et d'espaces de jeu.

Au niveau de la station de métro Belgica, le rond-point de la place Werrie fera place à des terrasses et des espaces verts, tandis que les rues Vanderstichelen et Picard seront réaménagées pour donner plus de place aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics.