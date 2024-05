BSCA: les discussions entre syndicats et direction se poursuivent, selon la CNE

Les discussions entre syndicats et direction de l'aéroport de Charleroi (BSCA) se poursuivent positivement, a indiqué lundi en fin de journée Yves Lambot, permanent CNE. Preuve des avancées, une réunion de conciliation programmée initialement ce lundi dans le cadre de la commission paritaire a été annulée selon ce dernier.

Plus techniques et abordant des questions comme les plages horaires minimales, des engagements ou encore les crédit-temps pour les travailleurs en fin de carrière, les négociations ont progressé favorablement, selon Yves Lambot, depuis le milieu de la semaine dernière. Syndicats et direction s'étaient alors réunis pour une réunion de la dernière chance quelques heures avant le départ annoncé d'une journée de grève.

Lundi, Yves Lambot a précisé que le préavis de grève courait toujours jusqu'au 15 mai mais que vu la tournure des discussions, il n'était plus actuellement dans les intentions de son syndicat de prévoir des actions d'ici là.