Buitoni, Tereos: mobilisation contre des fermetures menaçant plus de 300 emplois

"Non à la fermeture": les employés de Tereos à Escaudoeuvres et de Buitoni à Caudry ont manifesté lundi leur colère face à la fermeture, actée ou annoncée, de leurs usines qui emploient plus de 300 personnes dans le Cambrésis, à laquelle s'oppose le ministre de l'Industrie.

Dans la matinée, jusqu'à un demi-millier de personnes, salariés, élus et habitants, se sont rassemblés devant l'usine de Caudry, où ont été produites les pizzas surgelées suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants et l'intoxication de dizaines d'autres par la bactérie Escherichia coli.

Certains étaient en tenue de travail --casque, blouse blanche et gants en plastique-- d'autres ont craqué des fumigènes ou brandit des pancartes de fortune sur de large draps blancs: "Entre mensonges et trahison, sauvons nos emplois" ou encore "Nestlé doit assumer".

Près de 200 personnes sont employées dans cette usine, dont Nestlé vient de suspendre l'activité, à cause d'une chute des ventes. Une réunion le 30 mars pourrait définitivement sceller son sort.