BYD s'implante en Hongrie avec sa première usine de voitures électriques européenne

Le constructeur automobile chinois BYD (Build Your Dreams) va produire pour la première fois des voitures en Europe. L'entreprise a annoncé vendredi l'ouverture d'un site de production en Hongrie.

La France et l'Allemagne étaient également candidates pour accueillir une telle infrastructure. La présence d'une usine sur le sol européen devrait permettre au groupe d'éviter de payer des droits d'importation européens.

Jeudi, la filiale belgo-luxembourgeoise du groupe avait par ailleurs indiqué qu'elle étendait son réseau de concessionnaires en Wallonie avec des ouvertures à Charleroi, Namur et Liège. Après Bruxelles, et la Flandre, le constructeur chinois dispose aujourd'hui de neuf concessions en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg où la première succursale a ouvert vendredi.