Camaïeu, symbole du déclin du prêt-à-porter, renaît de ses cendres

"On n'a racheté que le nom Camaïeu, pas les magasins, sans les équipes, dans l'idée de lancer chez Celio une ligne femme", a déclaré à la presse Sébastien Bismuth, le président de Celio qui a acquis Camaïeu aux enchères en décembre 2022.

Camaïeu, symbole du déclin du prêt-à-porter en France depuis sa liquidation en 2022 qui avait laissé plus 2.000 salariés sur le carreau, renaîtra de ses cendres le 29 août dans 12 magasins et en ligne, a annoncé vendredi Celio, repreneur de la marque.

L'objectif est "de créer des magasins de grande surface, entre 700 et 1.000 mètres carrés", notamment en agrandissant les magasins Celio existants qui, en plus de l'offre hommes habituelle, proposeront des collections femmes sous la marque "be camaïeu", a explicité M. Bismuth.

Deux des douze boutiques situées partout en France (Lille, Bayonne, Valence, etc.) et en Belgique (Bruxelles) seront uniquement dédiées à be camaïeu, dont les collections se veulent "du quotidien".

"Connue de toutes les femmes en France", Camaïeu "était leader" en 2020, avec 8% de parts de marché, "devant Zara, H&M et Kiabi", a rappelé M. Bismuth.