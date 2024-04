Campagne de financement participatif de la FJA pour payer les amendes

Pour avoir emprunté l'autoroute avec leur tracteur, certains agriculteurs ont reçu un PV et une amende pour "entrave méchante à la circulation".

La FJA a ouvert une cagnotte afin de financer le paiement des amendes. "À ce stade, il y a une vingtaine de personnes qui sont concernées", confirme Guillaume Van Binst, Secrétaire général de la FJA. "On s'attend aussi à ce que ce nombre évolue. On trouve injuste que l'une ou l'autre personne reçoive une amende et qu'il paye pour l'ensemble."