Campings: nouveau record en 2023, tendance positive pour 2024

En 2023, 141 millions de nuitées ont été comptabilisées dans les campings, une hausse de 4,4% par rapport à 2022 qui était déjà une année record, et de 9,3% par rapport à 2019, "année de référence du tourisme", a indiqué mercredi le président de la FNHPA, Nicolas Dayot, lors d'une conférence de presse.

Les campings français ont fait le plein en 2023, battant un nouveau record de fréquentation grâce au retour des touristes étrangers et au succès du littoral, et la tendance pour 2024 s'annonce "positive", selon la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA).

Selon M. Dayot, si cette évolution est liée au changement climatique, les régions du sud de la France restent très plébiscitées, concentrant la moitié de la fréquentation et représentant la majorité des capacités d'accueil.

Par zones géographiques, le littoral est plébiscité, notamment dans la moitié nord de la France où la FNHPA note une croissance de la fréquentation plus dynamique que dans la moitié sud.

En région PACA, la bonne après-saison a permis de rattraper un été "pas au niveau de 2022", précise-t-il.

Pour 2024, la tendance s'annonce positive avec une hausse des réservations de +6% pour la saison à fin mars, comparé à fin mars 2023.

Cette hausse est toutefois liée au fait que "les gens réservent de plus en plus tôt", notamment les familles, nuance Jean-Guy Amat, chargé des groupes et chaînes au sein de la FNHPA.