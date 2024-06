Canopea décerne son Chardon de l'environnement à la Fédération Wallonne de l'Agriculture

Selon Canopea, la FWA a eu un rôle déterminant dans les récents reculs des mesures de protection de l'environnement et de la santé au sein de l'agriculture, notamment au niveau européen. "Son positionnement dans la récente crise agricole participe clairement à ce choix. Elle a su récupérer les manifestations à son compte, et a salué les régressions environnementales, sous couvert de simplification administrative et de souveraineté alimentaire", dénonce la fédération de protection de l'environnement. "Nous avons constaté que la FWA a chargé le monde environnementaliste pour détourner l'attention des véritables enjeux liés aux revenus des exploitations agricoles."

La Palme de l'environnement, qui récompense les bons élèves, a, elle, été décernée à la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG). Celle-ci représente les médecins généralistes francophones de Belgique et a été récompensée pour "le travail de grande qualité de sa cellule environnement". "L'engagement sans faille de la SSMG symbolise avec justesse l'implication et la préoccupation grandissante du secteur de la santé pour ce qui relève de la santé environnementale", explique Canopea.