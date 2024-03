Carburants verts: les compagnies aériennes appellent l'UE à s'inspirer des USA

Mais selon Airlines for Europe (A4E), qui fédère les plus grands groupes aériens du continent (Ryanair, Lufthansa, IAG, Air France-KLM, easyJet...), la production de SAF en Europe est non seulement embryonnaire, mais accuse aussi un fort retard par rapport aux projets lancés aux Etats-Unis et soutenus par le plan massif "Inflation Reduction Act" (IRA).

"Aux Etats-Unis, la production de SAF bénéficie de fortes incitations, il nous faut ce genre de solutions en Europe", a plaidé le patron de Lufthansa, Carsten Spohr, lors d'un sommet d'A4E à Bruxelles.

"Aujourd'hui, 90% des investissements dans le SAF ont lieu aux Etats-Unis", a remarqué le directeur général d'IAG (British Airways, Iberia...) Luis Gallego lors du même forum. Face aux échéances du mandat, "nous n'aurons pas assez de SAF pour le respecter et nous ne voyons pas d'usines en train d'être construites", a-t-il déploré.