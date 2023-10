Carlsberg a vendu moins de bière cet été, mais plus cher

Cette baisse s'explique en partie par "le temps froid et humide, en particulier en juillet et en août, et par une faible demande des consommateurs", indique Carlsberg dans son rapport. Mais elle a été compensée par des prix de vente par hectolitre plus élevés.

La demande de bière au quatrième trimestre risque d'être affectée par la faible conjoncture en Asie du Sud-Est, malgré la reprise post-confinement en Chine, et par la confiance des consommateurs en berne en Europe, prévient le brasseur.

S'il ne divulgue pas ses bénéfices trimestriels, il confirme sa prévision d'une croissance organique de son résultat d'exploitation comprise entre 4 et 7% cette année.