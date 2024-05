Carrefour: rémunération, modèle social et climat au programme de l'assemblée générale

Comme chaque année, le géant de la distribution rassemble ses actionnaires aux Docks de Paris, en proche banlieue nord. Et comme les années précédentes, les organisations syndicales seront de la partie. La CFDT a annoncé jeudi dans un communiqué qu'elle prévoyait de "porter la voix des salariés" devant les actionnaires.

"Hasard du calendrier, le même jour, une première audience" de pure forme "aura lieu au tribunal judiciaire d'Evry" après une assignation de la branche services de la CFDT contre Carrefour "pour pratique abusive de la location-gérance et de la franchise", a-t-elle exposé.

La CFDT reproche à Carrefour l'externalisation de plus de 300 magasins et 23.000 salariés via la cession à des tiers, franchisés ou locataires-gérants.

Passer les magasins en franchise ou en location-gérance permet au distributeur de conserver sa part de marché commerciale tout en se libérant d'un certain nombre de dépenses, à commencer par les salaires. Mais cela n'est pas sans conséquence pour les salariés.