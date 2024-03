Carton rouge pour Euronav qui ressort du BEL 20 après deux séances

Lotus Bakeries (8.670) remontait de 0,70% tandis que l'autre nouvelle venue du BEL 20, Euronav (14,22) regagnait 0,25% après son plongeon de 9,10% de la veille, l'offre de rachat obligatoire l'éjectant de l'indice après deux séances faute d'un flottant suffisant.

Melexis (73,90) emmenait les baisses avec un recul de 1,92% devant Elia (95,50) et Galapagos (30,63) qui perdaient 1,29 et 1,16%, arGEN-X (332,70) cédant 0,15% tandis que Solvay (23,67) et Syensqo (82,11) s'appréciaient de 0,98 et 1,68%, UCB (108,30) gagnant 0,70%.