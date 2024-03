Casino: l'intersyndicale "en attente de rendez-vous avec la nouvelle direction"

Cet ancien haut cadre du distributeur allemand Metro et du géant agro-industriel Lactalis s'est rendu au siège historique du distributeur à Saint-Etienne, accompagné des membres du nouveau comité exécutif. Il doit également visiter les sièges de Monoprix le 2 avril à Clichy, de Franprix à Vitry-sur-Seine le 3 et de CDiscount à Bordeaux le 4.

Son intervention a été jugée "décalée par rapport à ce que les gens pouvaient attendre parce qu'il a parlé un petit peu des hypers et des supermarchés, mais surtout de son plan de relance du groupe [...] Deux salariés sur trois qui l'ont écouté ne seront plus là dans quelques mois, donc c'est décalé par rapport à l'actualité", a estimé un représentant de CFE-CGC.

Une élue CFDT a regretté que lors de cette première prise de parole, "la logistique a(it) été complètement laissée de côté (…) Philippe Palazzi dit avoir visité plus de 500 magasins, mais à ce jour il ne s'est déplacé sur aucun entrepôt".

L'intersyndicale (CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC), réduite à quatre organisations après la sortie de FO, déclare être "en attente de rendez-vous avec la nouvelle direction et les pouvoirs publics. On souhaite que le calendrier s'accélère pour les salariés qui sont dans l'inquiétude (…) qu'on leur dise qui, quand et comment".

Mercredi dans un entretien à l'AFP, M. Palazzi avait indiqué qu'il entendait "garder le siège" de Saint-Etienne "à l'endroit où il se trouve [...] mais on va redimensionner le siège à la taille des équipes que l'on aura suite au départ des hypermarchés et supermarchés". "Et on fera sans doute un plan de départs volontaires", avait-il dit.