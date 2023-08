Cécile Neven, nouvelle CEO de l'Union Wallonne des Entreprises

Bioingénieure de formation, Cécile Neven était précédemment directrice du pôle "Partenariats" au sein de l'UWE et en charge des questions d'énergie et d'environnement.

"Depuis toujours, j'ai une profonde admiration pour les entrepreneurs qui sont un véritable levier de prospérité (...) Par mon expérience au sein de l'UWE et mes rencontres avec les acteurs socio-politiques, associatifs et académiques, j'ai déjà pu constater qu'il y a énormément de bonnes volontés. J'ai pour ambition de fédérer et d'enthousiasmer, afin de contribuer à l'essor de la Wallonie", s'est-elle réjouie.