Centrale à charbon de Cordemais: EDF confirme "envisager" un arrêt en 2027

EDF a annoncé mardi envisager l'arrêt de la production d'énergie de la centrale à charbon de Cordemais (Loire-Atlantique) en 2027 et le projet de conversion de la centrale à la biomasse auparavant engagé.

EDF souhaite maintenir sur le site, qui représente quelque 500 emplois dans la région, dont 340 emplois directs, "une activité industrielle", à savoir la fabrication de tuyaux pour de futures centrales nucléaires.

Ce projet doit encore être soumis à la consultation des instances représentatives du personnel, a souligné EDF.

"Il prévoira un accompagnement des salariés tout au long du processus et la possibilité de rester sur le site jusqu'à la finalisation de leur projet professionnel et en tout état de cause jusqu'à 2029", a ajouté le groupe.

D'après le syndicat CGT, EDF avait annoncé cette décision dès lundi à la CGT, indiquant "vouloir stopper" le projet baptisé Ecocombust 2 en raison de discussions "infructueuses avec Paprec" (partenaire d'EDF sur le projet) et "n'ayant pas l'État en soutien économico-industriel".