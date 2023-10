Ceres Pharma reprend la société pharmaceutique hongroise VitaPlus

La société pharmaceutique belge Ceres Pharma annonce jeudi le rachat de l'entreprise hongroise VitaPlus, active dans le développement et la distribution de compléments alimentaires ainsi que de dispositifs médicaux. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Active dans le développement et la distribution de médicaments notamment, Ceres Pharma souhaite se développer en Europe centrale et orientale grâce à cette acquisition. Plusieurs marques de VitaPlus sont bien connues des pharmaciens et consommateurs hongrois, souligne la société belge.

VitaPlus a réalisé un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros en 2022.