C'est l'heure du changement d'enseigne pour une soixantaine de magasins Casino

Une soixantaine de magasins Casino ferment leurs portes ce week-end pour quelques semaines afin de se mettre aux couleurs d'Intermarché, comme le prévoit un accord permettant au premier de lutter contre son désendettement et au second de gonfler ses parts de marché.

Cet accord s'inscrit dans un contexte troublé pour Casino, en proie à une dette insoutenable qu'il doit restructurer dans le cadre d'une période de conciliation avec ses créanciers, récemment prolongée jusqu'au 25 octobre par le tribunal de commerce de Paris.

Fin juillet, les créanciers-clé du groupe s'étaient engagés "à soutenir et réaliser toute démarche ou action raisonnablement nécessaire" pour que Casino puisse restructurer sa dette, et ainsi à accepter l'offre de reprise du Tchèque Daniel Kretinsky et de ses alliés, le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor.

Cette offre prévoit l'apport de 1,2 milliard d'euros d'argent frais et la réduction de près de 5 milliards d'euros de dette du groupe, ainsi que la cession des activités Casino en Amérique latine pour lesquelles travaillent les trois quarts des quelque 200.000 salariés du groupe.