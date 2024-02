Chiffre d'affaires en hausse et plus de 2 milliards d'euros de biens vendus pour ERA

Le réseau d'agences immobilières ERA a vendu pour la première fois pour plus de 2 milliards d'euros de biens immobiliers en un an en 2023, fait-il savoir lundi via un communiqué. Le chiffre d'affaires a par ailleurs augmenté de 10% pour atteindre 61,5 millions d'euros.

ERA se targue d'avoir réalisé 111.631 visites qui ont débouché sur plus de 2,1 milliards d'euros de biens immobiliers vendus en 2023. "À Bruxelles et en Wallonie, où ERA a ouvert plus de dix nouvelles agences ces dernières années, le chiffre d'affaires a aussi augmenté de 47%, à 11 millions d'euros", se réjouit le groupe qui compte 140 agences et 612 employés.

ERA annonce mettre l'accent sur "les nouvelles constructions" en 2024. "Le groupe entend trouver cette année de nouveaux propriétaires pour quelque 1.000 entités de construction neuve", explique-t-il.