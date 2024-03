Chiffre d'affaires et bénéfice en hausse pour Etex

Le CEO de l'entreprise, Bernard Delvaux, se félicite "d'une solide performance" tant l'année 2023 "a été marquée par la volatilité, l'incertitude et la forte baisse de la demande à travers le monde". Etex a conclu l'exercice sur une dette quasi inchangée, à 1,039 milliard contre 1,031 un an plus tôt, malgré des investissements records (371 millions d'euros).

"Pour 2024, nous pensons que les conditions de marché resteront incertaines et instables dans toutes nos régions, avec des volumes faibles et volatils et aucune reprise complète, même s'il est possible que les taux d'intérêt se stabilisent", note encore Bernard Delvaux.