Chiffre d'affaires record pour Fagron au premier trimestre

Fagron, fournisseur de pharmacies et d'hôpitaux basé en Flandre orientale, a enregistré un chiffre d'affaires record de 209,2 millions d'euros au premier trimestre, a-t-il annoncé jeudi avant l'ouverture des marchés.

Les ventes ont augmenté de plus de 15% par rapport à la même période en 2023. Toutes les régions ont progressé, l'Amérique du Nord en tête. Les ventes y ont augmenté de plus d'un quart, pour atteindre plus de 88 millions d'euros.

Fagron confirme dès lors ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance organique des ventes à un chiffre - au cours du premier trimestre, la croissance organique était supérieure à 12 % - et une amélioration de la rentabilité.