Chine : "démission" d'un important homme d'affaires disparu depuis un an

L'entrepreneur chinois Bao Fan, disparu depuis un an, "a démissionné" de la banque d'affaires qu'il avait fondée, a annoncé vendredi cette compagnie, China Renaissance.

Dans un communiqué vendredi à la Bourse de Hong Kong où elle est cotée, China Renaissance explique que Bao Fan "a démissionné" de ses fonctions, y compris de celles de président et directeur général de la compagnie.

La compagnie met en avant des "raisons de santé" et le souhait de "consacrer plus de temps à ses affaires familiales" pour justifier cette décision. Mais elle ne donne aucun détail sur la situation personnelle de Bao Fan et en particulier sur l'enquête qui le vise.

China Renaissance est une banque d'affaires privée spécialisée dans les investissements dans la tech.

Le groupe chinois, qui revendique plus de 700 employés à travers le monde, est également présent à Singapour et aux États-Unis.