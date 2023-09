Chine: folie autour d'un nouveau café à l'eau de vie

Un nouveau café lancé lundi par une chaîne chinoise et qui contient des extraits de l'eau de vie la plus chère et réputée du pays a provoqué une ruée dans les magasins et l'engouement des internautes.

La chaîne Luckin Coffee, rivale de l'Américain Starbucks, propose désormais un latte au Maotai (ou "Moutai") --un alcool blanc à 53%, à base de sorgho fermenté et dont une bouteille d'un demi-litre coûte environ 2.500 yuans (320 euros).