Chine: surendetté, le promoteur Country Garden s'en remet à ses créanciers

Country Garden, l'un des plus gros promoteurs immobiliers de Chine à l'endettement astronomique, négocie vendredi avec ses créanciers le rééchelonnement de ses remboursements pour éviter un défaut, qui aurait des conséquences catastrophiques pour la deuxième économie mondiale.

Un accord permettrait à Country Garden d'éviter un défaut de paiement, qui serait le plus important en Chine depuis celui de son concurrent Evergrande il y a deux ans.

Bloomberg la chiffre pour sa part à environ 1.400 milliards de yuans (176 milliards d'euros).

Country Garden était l'an dernier encore le plus gros promoteur de Chine. Il dispose de quatre fois plus de projets qu'Evergrande, dont la mise à l'arrêt de chantiers avait entraîné manifestations et grèves de mensualités l'an dernier.

Country Garden emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes et figure au classement Forbes des 500 plus grosses entreprises du monde. Sa patronne, Yang Huiyan, était jusqu'à récemment la femme la plus riche d'Asie.

Les déboires des deux géants de l'immobilier fragilisent un peu plus un secteur déjà échaudé par la crise sanitaire et le ralentissement économique en Chine.

Pour relancer ce secteur clé de l'économie, la Chine a annoncé vendredi de nouvelles mesures d'assouplissement pour les prêts hypothécaires.