Chute de 42,5% du bénéfice net de Nissan au 3e trimestre mais objectifs annuels inchangés

Nissan a annoncé jeudi un maigre bénéfice net de 29,1 milliards de yens (181 millions d'euros) pour son troisième trimestre, une dégringolade de 42,5% sur un an et une performance très inférieure aux attentes, mais a maintenu ses objectifs annuels.

Son bénéfice opérationnel trimestriel a lui grimpé de 6,4% sur un an à 141,6 milliards de yens, et son chiffre d'affaires de 9,5% à 3.108,1 milliards de yens (19,4 milliards d'euros).

Il table toujours sur un bénéfice net annuel de 390 milliards de yens (+75,8% sur un an), un bénéfice opérationnel de 620 milliards de yens (+64,4%) et un chiffre d'affaires de 13.000 milliards de yens (+22,7%).

Mais son résultat opérationnel s'est lui aussi révélé inférieur aux attentes, ayant fondu en Amérique du Nord et étant même devenu négatif en Europe. Il a en revanche fortement progressé au Japon, et marginalement ailleurs en Asie.

Car le groupe compte sur des effets de change légèrement plus favorables que précédemment pour ses bénéfices et ventes, liés à la faiblesse persistante du yen par rapport au dollar et à l'euro.

D'un autre côté, Nissan a abaissé jeudi son objectif annuel de ventes en volume à 3,55 millions de véhicules, soit 150.000 unités de moins que sa précédente prévision. Mais cela reviendrait toujours à une hausse par rapport à l'exercice précédent (+7,4%).